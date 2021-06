Die Feuerwehr Speyer warnt vor aktuell erhöhter Waldbrandgefahr. Die warmen Tage hätten ebenso das Risiko gesteigert, wie vermehrte Aktivitäten der Bevölkerung im Freien, so Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann. Die Speyerer Wehr habe gerade am Sonntag einen Einsatz gehabt, der dies belege: Sie sei ins Binsfeld in den Bereich nördlich des Kiosks „Zum Seeblick“ gerufen worden, wo ein Baumstamm geglimmt habe. Er sei offenbar ein Überbleibsel einer nächtlichen Feier gewesen und hätte zu einem größeren Unglück führen können, berichtet Eymann. Zum Glück hätten ihn morgens Spaziergänger entdeckt und die Wehrleute schnell ablöschen können, ohne dass er Schaden verursacht habe. „Es ist leider der Klassiker“, so der Feuerwehrchef. Er könne nur immer wieder daran erinnern, dass Lagerfeuer im Binsfeld verboten seien. Auch Grillfeuer seien nur auf ausgewiesenen Grillplätzen erlaubt. Brennende Zigaretten seien die andere große Gefahrenquelle.