Die Stadt Speyer und die Führung der Speyerer Feuerwehr wollen den Brand- und Katastrophenschutz in der Domstadt zukunftsfähiger machen. Dafür wird derzeit der Feuerwehrbedarfsplan fortgeschrieben. Dabei immer im Blick: das sogenannte Schutzziel. So gilt in Rheinland-Pfalz für Einsatzkräfte die Vorgabe, binnen acht Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort zu sein. „Die Regelung basiert auf der Zeit, die maximal vergehen darf, bis ein Mensch noch aus dem Brandrauch gerettet und wiederbelebt werden kann“, sagt Feuerwehrchef Peter Eymann. Die Reanimationsgrenze liege bei 17 Minuten. Bis die Feuerwehr in der Regel am Ort des Geschehens eintrifft, vergingen 13 Minuten. „Also bleiben noch vier, um die Person zu retten“, erläutert der städtische Brand- und Katastrophenschutzinspekteur. Die Zeit sei angesichts der langen Wege, die die Feuerwehrleute zurücklegen müssen, um erst in die Feuerwache zu kommen und dann von dort auszurücken, fast nicht haltbar. „Wir setzen auf unser neues Gerätehaus in Speyer-Nord, das im Sommer an den Start gehen soll“, so Eymann. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) teilte mit, dass in den städtischen Gremien auch über eine Vergrößerung des Personalbestandes der Wehr zu sprechen sein werde. Eymann: „Man kann den finanziellen Einsatz rein als Belastung für den Haushalt sehen oder aber als Investition für die Sicherheit der Stadt.“