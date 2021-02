Die Stadt Speyer warnt vor dem Betreten von Eisflächen auf stehenden Gewässern. Zuletzt seien unter anderem Seen in und um Speyer teilweise zugefroren. Trotz der -9 Grad, die am Freitagmorgen erreicht wurden, sei das Eis aber zu dünn, um tragfähig zu sein. „Es besteht Einbruchgefahr, warnt die Feuerwehr und rät vom Betreten der Eisflächen dringend ab“, so die Mitteilung. Die Sperrung der Klipfelsau-Wiese, für die vorige Woche Druckwasser die Ursache war, hat die Stadt indes am Freitag aufgehoben.