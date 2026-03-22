Stimmungsvoller Abend in der Speyerer Stadthalle: Zum Jubiläum des regionalen Feuerwehrverbands am Samstag gehörte ein Großer Zapfenstreich.

Wenn es ihn nicht schon gäbe, dann müsste er erfunden werden: Der Regional-Feuerwehrverband Vorderpfalz umfasst rund 7700 Mitglieder und vertritt die Feuerwehren in Speyer, Frankenthal, Landau, Ludwigshafen und Neustadt sowie im Rhein-Pfalz-Kreis und in den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße. Dass er am Samstag sein 50-jähriges Bestehen in der Speyerer Stadthalle gefeiert hat, war kein Zufall, betonte Vorsitzender Hans-Georg Balthasar (Landau): Die Standortwahl stelle aus seiner Sicht ein sehr passendes „Zurück zu den Wurzeln“ dar.

Die Ursprünge des pfälzischen Verbandswesens im Bereich Feuerwehr reichten in das 19. Jahrhundert zurück, als viele Gemeinden ehrenamtliche Wehren einrichteten. Damals sei der Vorläufer eines pfälzischen Feuerwehrverbands in der Domstadt gegründet worden. Auch der Gründungsort für den Verband der Neuzeit, Römerberg-Berghausen, sei nicht weit entfernt. Am 20. November 1976 schlossen sich dort neun Gebietskörperschaften zu diesem Zweck zusammen. „Der Regional-Feuerwehrverband vertritt die Interessen aller Mitgliedfeuerwehren sowie zahlreicher Fördervereine“, erklärt Balthasar.

Starke Interessenvertretung

Der Präsident amtiert seit 2012 und ist auch Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbands. Seine Vorgänger in der Vorderpfalz waren Ottmar Gensheimer, Hermann Rüffel und Jürgen Güssow. „Ich verhehle nicht, dass es auch in den bisher 14 Jahren meiner Amtszeit nicht immer leicht war, das große Gebilde ,Regionalverband’ zu einen und geeint zu halten“, betonte Balthasar. „Es gab immer auch Bestrebungen, die in dem großen Gebilde keinen Sinn sahen, dann aber doch zu der Überzeugung gelangten, dass es gut ist, eine gemeinsame, starke Interessenvertretung zu repräsentieren.“ Er erwähnte in seiner Ansprache vor viel Feuerwehr- und Politik-Prominenz auch die Integration der Jugendfeuerwehr in den Verband als Meilenstein. Gastredner waren Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), Innenstaatssekretär Daniel Stich (SPD) sowie Frank Hachemer, Präsident des Landesfeuerwehrverbands Rheinland-Pfalz.

Danach sollten nicht nur die Fackeln, sondern auch die Augen vieler Teilnehmer beim Großen Zapfenstreich im Park der Stadthalle leuchten. Das größte militärische Ehrungszeremoniell wird auch von den Feuerwehren gepflegt, musste am Samstag aber witterungsbedingt ohne Fackeln in die Halle verlegt werden. Beteiligt waren die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen an der Sieg, unterstützt durch die Feuerwehr Speyer. Balthasar nahm die Ehrenformation ab. Auf mehrere Märsche und die Serenade folgte der eigentliche Zapfenstreich mit dem musikalischen Signal der „drei Locken“, Gebet und Nationalhymne.