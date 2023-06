Grillen, Baden, raus ins Grüne – der Sommer ist die Zeit entspannter Freizeitaktivitäten. Diese können aber auch gefährlich sein, wenn man einige Grundregeln außer Acht lässt. Darauf will die Feuerwehr Speyer mit einer „Woche der Sommergefahren“ aufmerksam machen und über mögliche Gefahren informieren, die hohe Temperaturen mit sich bringen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird in dieser Woche täglich eine von fünf „Sommergefahren“ auf der Internetseite www.feuerwehr-speyer.org sowie in den Social-Media-Kanälen der Speyerer Feuerwehr vorgestellt. Thematisiert werden Vegetationsbrände, Unwetter, Gefahren beim Grillen und Baden sowie der Aufenthalt in geschlossenen Fahrzeugen.