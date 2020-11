Einstimmig hat der Stadtrat endgültig dem Bau beziehungsweise dem Bebauungsplan für eine Feuerwache Nord zugestimmt.

Die Wache wird auf der Wäldchen-Fläche an der Spaldinger Straße östlich des ehemaligen Bauhauses errichtet. Zu- und Abfahrt sollen über die Spaldinger sowie die Waldseer Straße erfolgen. Luzian Czerny (Grüne) hatte vor dem Votum erklärt, dass er dagegen sei, da für den Neubau Bäume gefällt werden. Claus Ableiter (BGS) nannte die Entscheidung „historisch“: Damit würde endlich die gesetzlich vorgeschriebene Regelung umgesetzt, dass die Bürger in Speyer-Nord im Notfall in der vorgeschriebenen Zeit Hilfe bekommen können. Benjamin Haupt (AfD) sagte, der Neubau schließe eine Lücke im Rettungssystem.