Große Freude über eine Lieferung aus Speyer herrschte nach Mitteilung der Stadtverwaltung kürzlich in der zentralukrainischen Stadt Dnipro: Die Feuerwehr Speyer hatte demnach mehrere Pakete mit ausgemusterten medizinischen Utensilien und Werkzeugen in die viertgrößte Stadt des vom Krieg betroffenen Landes gespendet. Sie würden dort dringend benötigt.

Angestoßen und organisiert wurde die Spende auf Initiative eines Hockenheimer Arztes. Die Gegenstände seien in Dnipro über die humanitäre Hilfe der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft weitergegeben worden. Bereits kurz danach habe sich die Gründerin einer in der Stadt ansässigen gemeinnützigen Organisation gemeldet, um sich bei dem Vermittler der Hilfsaktion für die Unterstützung zu bedanken. Wegen der Nähe zur Front gebe es in Dnipro viele Soldaten, aber auch viele Zivilisten, die medizinisch versorgt werden müssten. Die Utensilien und Werkzeuge aus Speyer würden unter der Ärzteschaft und den Krankenhäusern der Stadt verteilt.

„Ich freue mich sehr, dass unsere Feuerwehr die Gelegenheit hatte, mit der Spende der Ausrüstungsgegenstände etwas Gutes zu tun“, kommentiert die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Anliegen der Stadt sei, die Menschen in der Ukraine zwei Jahre nach Kriegsbeginn weiterhin zu unterstützen und ihre Versorgungslage zu verbessern.