Die Aktion „Feuerwehrtasche to go“ der Freiwilligen Feuerwehr Speyer am Samstag war ein Erfolg. „Wir haben über 100 Taschen verkauft“, berichtet Thomas Tremmel, Sprecher der Wehr. Der Erlös kommt der Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr und der Gemeinde Mayschoß an der Ahr zugute, die von Flutkatastrophe im Juli besonders betroffen ist und schon Speyerer Aufbauhilfe erhalten hat. Es seien weitere Taschen vorbereitet. Bestellungen seien unter E-Mail foerderverein@feuerwehr-speyer.org möglich. Die Taschen kosten je 25 Euro, einzelne Weinflaschen 18 Euro. Die Exemplare am Samstag waren im Baubetriebshof zusammen mit je einer Portion Winzer-Eintopf ausgegeben worden. Dabei war neben Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler auch Hubertus Kunz, Ortsbürgermeister von Mayschoß, im Einsatz.