Die Feuerwehr Speyer hat früher als in den Vorjahren die Marke von 100 Einsätzen im Jahr 2024 übersprungen. Der 100. Einsatz war am Freitagabend die Alarmierung durch einen ausgelösten Rauchwarnmelder in der Industriestraße. Im vergangenen Jahr waren 100 Einsätze am 12. Februar erreicht gewesen, 2022 am 15. Februar. 2022 war das Rekordjahr mit 1153 Einsätzen, 2023 mussten die Wehrleute insgesamt 1049 Mal ausrücken. Wegen der vielen Arbeit werden weiterhin freiwillige Feuerwehrleute gesucht, es sind aber auch noch hauptamtliche Stellen in der Feuerwache zu besetzen.