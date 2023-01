Zu dramatischen Szenen kam es am Montagmorgen bei einem Wohnhausbrand in der Speyerer Altstadt. „Bei Eintreffen der Feuerwehr drang dichter schwarzer Rauch aus mehreren Fenstern“, berichtet Brandschutzinspekteur Peter Eymann. Ein Bewohner habe sich bereits selbst in Sicherheit gebracht, zwei weitere Menschen seien aber noch im zwischen Dom und Domhof gelegenen Haus gewesen. „Eine Frau machte an einem Fenster um Hilfe rufend auf sich aufmerksam.“ Sie sei über eine Steckleiter durch die Feuerwehr aus dem ersten Obergeschoss gerettet worden. Eine zweite Frau sei von einem Atemschutz-Trupp gefunden und ins Freie gebracht worden.

Eine der geretteten Frauen sei zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, die andere durch die „Schnelleinsatzgruppe Sanität“ des Katastrophenschutzes betreut worden. Die Brandstelle sei schnell gefunden und das Feuer gelöscht worden, was größere Sachschäden verhindert habe. Danach belüftete die Feuerwehr das Gebäude, so Eymann. Die Große Himmelsgasse war während des Feuerwehr-Einsatzes mit 32 Personen und elf Fahrzeugen gesperrt. Dazu kamen Polizei, Kommunaler Vollzugsdienst, Rettungsdienst und die Stadtwerke. Nähere Angaben zur Brandursache gibt es noch nicht.