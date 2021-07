Die Feuerwehr ist am Mittwoch zur Rettung mehrerer neugeborener Kätzchen in der Stockholmer Straße ausgerückt. „Das Muttertier hat den Eindruck gemacht, dass es eine Hauskatze sei“, sagt Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann auf Anfrage. Da sie aber nicht mit einem Chip versehen war, sei der Besitzer nicht auffindbar gewesen. Die Katzenbabys, die laut Eymann „gut bei Kräften“ waren, seien zum Tierarzt gebracht und von einem Feuerwehrkollegen in eine Pflegefamilie vermittelt worden.

In der Gegend um die Stockholmer Straße gibt es nach Angaben der Feuerwehr viele freilaufende Katzen. Auch der Tierschutzverein muss laut der Ersten Vorsitzenden Patricija Schwarz zur Zeit viele Kätzchen, die von freilaufenden Hauskatzen geboren wurden, aufnehmen.

Schon am Montag war die Feuerwehr zur Rettung einer Katzenfamilie in derselben Straße ausgerückt, hatte sich aber entschieden, die wildlebenden Tiere in Ruhe zu lassen.