„Katzenmama mit Babys – möglicherweise Tierrettung erforderlich.“ Mit diesen Angaben rückte die Feuerwehr Speyer am Montag, 12.02 Uhr, in die Stockholmer Straße in der Nähe des südlichen Auwalds aus. Dort war aus dem Bereich der Logistikzentren die wildlebende Katzenfamilie gemeldet worden. Die Wehrleute hätten sie in einem Dornenbusch gefunden, aber nicht eingreifen müssen, so die Wache auf Anfrage. Die Mutter und ihre drei Kinder seien offensichtlich wohlauf und nicht in Gefahr gewesen, deshalb habe man sich entschieden, sie vor Ort zu belassen, wie es für wildlebende Katzen nicht ungewöhnlich sei. Wenn der Standort bekannt ist, kommen sie aber für Kastrationen infrage, für die unter anderem der Tierschutzverein Speyer im Fall wildlebender und Streunerkatzen wirbt.