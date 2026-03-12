Die Freiwilligen Feuerwehren aus Lingenfeld, Schwegenheim und Westheim sind am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Kaminbrand in die Neustadter Straße in Lingenfeld alarmiert worden. Nach Angaben von Wehrleiter Steffen Andres wurde das Feuer im Kamin kontrolliert abbrennen gelassen, wie das in einem solchen Fall üblich sei. Bei einem Kaminbrand könnten Temperaturen bis zu 1000 Grad entstehen. Den Einsatzkräften bleibe oft nur die Möglichkeit, mit einer sogenannten Fallgranate den Kamin frei zu halten, damit sich der Ruß im Inneren nicht weiter festsetze. Dafür wurde die Drehleiter aus Germersheim hinzugerufen. Das Brandgut wurde nach Angaben der Feuerwehr ausgeräumt und ins Freie gebracht. Zu den Arbeiten war auch der zuständige Schornsteinfeger hinzugezogen worden. Der Einsatz war für die 23 Kräfte, die sich auf sieben Fahrzeuge sowie die Feuerwehr-Einsatzzentrale verteilten, die Polizei und den Rettungsdienst nach rund zwei Stunden beendet.