Ein ausgelöster Gaswarnmelder in einem Industriebetrieb in der Siemensstraße hat am Samstag die Speyerer Feuerwehr und den Katastrophenschutz alarmiert. Der Gefahrstoffzug der Feuerwehr begleitete den Einsatz mit Messungen, wie die Feuerwehr mitteilt. Diese seien negativ verlaufen. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden.