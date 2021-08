Mit gleich vier Einsätzen hat laut einer Mitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Speyer die neue Woche begonnen. Wie die Wehr berichtet, rückten am Montag um 7.45 Uhr zunächst sechs Einsatzkräfte zu einem umgestürzten Baum aus, der mit einem speziellen Fahrzeug beseitigt werden musste. Um 9.28 Uhr schlug daraufhin eine automatische Brandmeldeanlage in Speyer-West Alarm. Hier war ein Löschzug mit drei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten im Einsatz. Wegen Gasgeruchs in die Burgstraße gerufen wurde die Wehr dann gegen 10.20 Uhr. „Nach ersten Erkundungsmaßnahmen wurde eine Undichtigkeit an der Gaszufuhr zum Gebäude lokalisiert“, teilt sie mit. „Aufgrund dieser Lage musste das Gebäude geräumt werden.“ Zwei Stunden lang dauerte demnach der Einsatz, bei dem vier Fahrzeuge und zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Polizei, Rettungsdienst und die Stadtwerke vor Ort waren. Noch während des Einsatzes in der Burgstraße löste um 11.23 Uhr eine automatische Brandmeldeanlage in der Innenstadt aus. Hier war ein weiterer Löschzug der Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und zwölf Personen im Einsatz.