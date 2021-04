Nach drei Brandstiftungen in der zweiten Märzwoche in diesem Bereich vermeldete die Feuerwehr am Wochenende erneut Brände beim Spitzenrheinhof. Diese haben sich demnach schon am Gründonnerstag ereignet. Einmal seien 300 Quadratmeter Schilf im Uferbereich des angrenzenden Baggersees betroffen gewesen, danach eine weitere Fläche. Gelöscht worden sei mit Feuerpatschen und zwei Strahlrohren. Am selben Tag brannte laut Feuerwehr zudem beim ebenfalls nicht weit entfernten Thomas-Hof am Steinhäuserwühlsee ein Baumstamm. In allen Fällen sei die Polizei eingeschaltet worden, so die Wehr, die mit in der Summe 22 Personen im Einsatz war.