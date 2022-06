Gleich zwei Brände meldet die Polizeiinspektion Speyer vom Mittwoch, 1. Juni. Gegen 13.30 Uhr hat laut Bericht der Beamten zunächst eine Weide auf der Alla-Hopp-Anlage in der Dr.-Eduard-Orth-Straße gebrannt. „Die Weide wurde vor Jahren durch einen Blitzschlag schwer beschädigt. Im Inneren befand sich infolge des Blitzeinschlags ein Hohlraum, in welchem das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache ausbrach“, so die Beamten. Die Feuerwehr musste die Weide für die Löschung fällen. Der Polizei zufolge könnte beispielsweise eine bereits mehrere Stunden zuvor weggeworfene Zigarettenkippe die Ursache für das Feuer gewesen sein. Einen zweiten Brand meldet die Polizei für 17.35 Uhr an einem Parkplatz im Schwarzen Weg. Dort habe eine Hecke gebrannt, die ein Zeuge mit einem Feuerlöscher habe löschen können. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.