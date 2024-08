Die Feuerwehr Speyer ist am Montagabend kurz vor Mitternacht zu einem Feuer in die Industriestraße gerufen worden. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Thomas Tremmel stand ein Gartenhaus in Flammen. Der Brand sei bereits auf dem Weg zur Einsatzstelle deutlich sichtbar gewesen. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Der Einsatz dauerte Tremmel zufolge dreieinhalb Stunden. Vor Ort waren auch Polizei und Rettungsdienst. Laut Polizeisprecherin Valerie Jakob wurde niemand verletzt. Die Ursache des Feuers und das Ausmaß der Schäden sind derzeit noch unklar. Die Polizei geht Jakob zufolge nicht von Brandstiftung aus.