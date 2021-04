Einen Flächenbrand in der Schifferstadter Straße musste die Speyerer Feuerwehr am Mittwoch kurz nach 16 Uhr löschen. Am Mitfahrerparkplatz stand auf circa 60 Quadratmeter Unterholz in Flammen, teilte die Feuerwehr mit. Neun Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen waren rund eine Stunde lang im Einsatz und löschten erfolgreich mit einem Strahlrohr. Auch die Polizei war vor Ort, sah aber keine Anhaltspunkte für strafrechtliche Ermittlungen. Nähere Auskünfte zur Brandursache gibt es noch nicht.