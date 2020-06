Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Donnerstagnachmittag zweimal gemeinsam in Speyer gefragt: bei einem Autobrand und bei einem verunglückten Kind.

Das Auto war auf dem Parkplatz des E-Centers am Rübsamenwühl/Auestraße im Motorraum in Brand geraten. Einschätzung der zum Absperren ebenfalls ausgerückten Polizei: ein technischer Defekt. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der Rettungsdienst musste sich um zwei Personen kümmern und eine vorsorglich ins Krankenhaus bringen, so die Feuerwache auf Anfrage.

Das Kind, das in der Bärengasse verunglückt war, wurde demnach untersucht, aber als unverletzt eingestuft. Es war mit seinem schmalen Fuß in die Öffnung eines Senkkastens gerutscht und konnte sich nicht mehr alleine befreien. Die Feuerwehr griff nach eigenen Angaben zu bewährt-glitschigen Hausmitteln: „Wasser und Spüli“.