Weil am Mittwochvormittag eine rote Verfärbung im Woogbach gemeldet wurde, ist die Feuerwehr gegen 10.20 Uhr in die Petschengasse ausgerückt. Ein Sprecher der Feuerwehr teilt am Donnerstag auf Anfrage mit, dass die Flüssigkeit, die in den Bach gelaufen ist, harmlos war. Die rote Verfärbung habe vom Belag einer Tartanbahn eines nahen Sportgeländes gestammt. Diese werde derzeit gereinigt, und die Verfärbung sei über die Kanalisation in das Gewässer gelangt. Eine Probe habe bestätigt, dass keine Giftstoffe enthalten waren. Die Stadtwerke hätten die betroffenen Rohre gespült, nach etwa drei Stunden sei die Verfärbung vollständig verschwunden gewesen. Die zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten laut Sprecher nicht weiter eingreifen. Stadt-Pressesprecherin Annika Siebert teilt mit, dass die Umweltbehörde noch ermittelt.