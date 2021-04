Tierisch was los war da vergangene Woche bei der Speyerer Feuerwehr. Auf verspätete Eiersuche hat sich am Ostermontag ein Hund gemacht und ist erstmal ausgebüxt – Richtung B9! Sechs Einsatzkräfte machten sich entlang der Bundesstraße auf die Suche nach dem Vierbeiner. Die blieb jedoch erfolglos. Zumindest, bis ein kleines Osterwunder geschah und das Tier von alleine und wohlbehalten den Nachhauseweg fand. Da hatte schon längst der nächste Tierfreund die Männer und Frauen in Schwarz mit neongelbem Streifen gerufen. Eine Taube war in der Unteren Langgasse in Not geraten und musste zum Tierarzt gebracht werden. Eine gefiederte Nummer größer war dann schon die Rettungsaktion am Mittwoch. Die Einsatzkräfte mussten einen verunglückten Schwan aus einer Baugrube am Mondsee befreien – und erneut beim Tierarzt klingeln. In die Freiheit statt zum Veterinär ging es dann am Donnerstag für eine weitere Taube, die sich im Parkhaus am Bahnhof zwischen zwei Gitterstäben eingeklemmt hatte. Fürs Federvieh haben die Feuerwehrleute einfach ein Händchen – und den passenden Handschuh dazu. Zum Abschluss der Woche musste dann auch noch eine Entenfamilie wiedervereint werden: Das Küken schwamm einsam auf dem Woogbach herum. Die Eltern waren nicht in Sicht, ein besorgter Speyerer jedoch schon. Mit sechs Mann und Frau konnte die Wehr schließlich die Enten-Eltern im Uferbereich ausmachen und die Familie zusammenführen. Welche Tiere wohl in dieser Woche auf die Feuerwehr warten werden? Eine verängstigte Katze im Baum wäre wohl zu viel Klischee.