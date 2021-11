Ein größerer Feuerwehreinsatz war am Montag, 16.50 Uhr, in einer Tiefgarage in der Mühlturmstraße erforderlich. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hatte es beim Hydraulik-Antrieb eines Doppelparkersystems zu schmoren begonnen, teilte die Feuerwehr mit. Eine starke Verrauchung war die Folge. 38 Einsatzkräfte in elf Fahrzeugen kamen vor Ort und waren vor allem mit dem Beseitigen des Rauches beschäftigt. Der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden, so ein Feuerwehr-Sprecher. Autos oder Menschen seien nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.