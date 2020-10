Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat Michael Hopp, ehemaliger Stadtfeuerwehrinspekteur der Stadt Speyer, am Dienstag in Mainz mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz ausgezeichnet. In den vergangen zehn Jahren wurden mit diesem insgesamt nur rund 30 Personen ausgezeichnet.

„Michael Hopp hat sich in herausragender Art und Weise um das Feuerwehrwesen in Rheinland-Pfalz verdient gemacht. Er versteht es wie kaum ein anderer, Meinungen und Ideen seiner Kollegen zu bündeln und sie in Landesgremien einzubringen. Dank seines Engagements und seiner Mitarbeit konnten viele Projekte angestoßen und umgesetzt werden“, hob Lewentz hervor.

Michael Hopp trat 1976 als Ehrenamtlicher der Feuerwehr Speyer bei. Vier Jahre später machte er sein Hobby zum Beruf. 2005 übernahm er das Amt des ehrenamtlichen Wehrleiters der Stadt Speyer und führte seither die Bezeichnung Stadtfeuerwehrinspekteur. In diese Funktion wurde er 2015 für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Daneben engagierte er sich in mehreren Arbeitsgruppen auf Landesebene und arbeitete zum Beispiel bei Fragen der Anbindung größerer Feuerwehren an die Integrierten Leitstellen aktiv mit. „Seine Expertise floss unter anderem in die Novellierung der Landesgesetze zum Beispiel zum Brandschutz, zum Rettungsdienst sowie zum Notfall- und Krankentransport ein“, so Lewentz.

Michael Hopp arbeitete überdies in Arbeitskreisen des Städtetags Rheinland-Pfalz mit und beteiligte sich zum Beispiel in jüngster Vergangenheit an der Überarbeitung und Neufassung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den feuerwehrtechnischen Dienst.

Der Speyerer wurde 2001 mit dem Silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen und 2011 mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen ausgezeichnet. Nach seinem Abschied als Stadtfeuerwehrinspekteur bleibt er der Stadt als stellvertretender Wachleiter und Leiter des Sachgebiets Technik in der Stabsstelle für Feuerwehr und Katastrophenschutz erhalten.