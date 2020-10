Besondere Ehre für Michael Hopp: Der 60-jährige Speyerer, bis Sommer Feuerwehrinspekteur der Feuerwehr Speyer, wird mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Innenminister Roger Lewentz (SPD) persönlich zeichnet den Vorgänger von Peter Eymann mit dem Ehrenzeichen als Steckkreuz aus. „Michael Hopp hat sich in langjähriger Tätigkeit in unterschiedlichen Funktionen und bei der Mitarbeit in Gremien auf Landesebene in besonderem Maße um das Feuerwehrwesen verdient gemacht“, begründet das Ministerium die Auszeichnung in seiner Mitteilung am Freitag. Die Verleihung findet statt am Dienstag, 20. Oktober, im Innenministerium in Mainz. Das „Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz für Verdienste von außerordentlicher Bedeutung für das Feuerwehrwesen des Landes Rheinland-Pfalz“ wird sehr selten verliehen. In den vergangen zehn Jahren wurden damit insgesamt nur rund 30 Personen, überwiegend Stadt- und Kreisfeuerwehrinspekteure, ausgezeichnet, teilt das Land mit. Der gebürtige Speyerer Hopp ist seit 1976 Mitglied der Wehr. 15 Jahre lang war er ihr Kommandant.