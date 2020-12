Die Feuerwehr Speyer hat seit 7. Dezember am Standort in der Viehtriftstraße neben einem Löschfahrzeug für den Brandschutz zusätzlich auch eine Drehleiter und ein Tanklöschfahrzeug stationiert. Außerdem können dort nun 24 Stunden am Tag Alarme ausgelöst werden, sodass die Wehr von dort verstärkt ausrückt. Das hat die Stadt am Freitagabend mitgeteilt. Sie bittet die Anwohner im Fall einer erhöhten Lärmbelastung um Verständnis.