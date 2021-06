Sieben Kilogramm leicht und rund 60 Zentimeter lang sind die neuen Schwimmsauger, die seit Dienstag zum Inventar der Speyerer Feuerwehr gehören. Wenn das Löschwasser knapp wird, sind sie gefragt.

Nicht bei jedem Einsatz der Speyerer Feuerwehr ist immer ein Hydrant in der Nähe. Das kann schlimme Folgen haben, wenn das Löschwasser plötzlich knapp wird. In so einem Fall pumpen die Einsatzkräfte Wasser aus Bächen und Flüssen, doch die werden seit Jahren immer leerer, der Wasserstand wird immer niedriger. Für die Pumpen der Feuerwehr kann das zum Problem werden.

Für besonders flaches Gewässer haben die Einsatzkräfte der Speyerer Wehr am Dienstag von der Pfälzischen Pensionsanstalt Bad Dürkheim, die zur Versicherungskammer Bayern gehört, drei sogenannte Schwimmsauger bekommen. Sie sollen auch Wasser aus Bächen saugen können, wenn der Wasserstand gerade einmal fünf Zentimeter beträgt.

Schmutzsieb schützt Gerät

„Die Schwimmsauger können auf einen Saugschlauch geschraubt werden. Sie haben ein sogenanntes Schmutzsieb, das beispielsweise in überfluteten Kellern oder Wohnungen angewendet werden kann und nur das Wasser durchlässt. Die groben Teile bleiben draußen, somit wird ein Verstopfen des Saugkopfs vermieden“, erklärt Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) betonte bei der Übergabe an die Wehr, wie wichtig die neue Ausrüstung sei. „Wenn es brennt, muss es schnell gehen – das weiß niemand besser als unsere Feuerwehr. Umso wichtiger ist es, dass zuverlässig Löschwasser gefördert werden kann. Die Schwimmsauger sparen dabei im Ernstfall vielleicht die entscheidenden Minuten.“