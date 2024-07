Ein Unbekannter hat am Freitagmittag zwischen 11.50 und 13.05 Uhr in der Feuerbachstraße ein Auto beschädigt. Wie die Polizei meldet, hatte die Fahrerin ihren Pkw ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt. Als sie zurückkam, bemerkte sie, dass jemand zwei Löcher in die Heckscheibe geschlagen hatte. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 800 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.