Schluss mit Parken zwischen den Bäumen am Feuerbachpark: Mitarbeitende der Speyerer Stadtverwaltung haben am Dienstagmorgen von zirka 7 Uhr an große Findlinge zwischen den Platanen entlang des Feuerbachparks abgelegt. Sie sollen künftig den Platz für Autos versperren, die von ihren Besitzern in der Vergangenheit immer wieder dort abgestellt wurden. So soll laut Stadtverwaltung ein wichtiger Beitrag zum Schutz und Erhalt der Bäume geleistet werden. Zu dem Parkverbot habe es bereits im März 2021 eine Bürgerinformation gegeben, die jedoch keine ausreichende Wirkung entfaltet habe, so die Stadt. „Die Flächen wurden leider weiterhin beparkt.“ Auch über den neuen Plan seien die Anwohner schon mit Wurfsendung informiert worden. Die Arbeiten haben am Dienstagmorgen im Bereich der Diakonissenstraße begonnen und wurden in Richtung Ludwigstraße fortgesetzt. Dafür musste bis etwa 16 Uhr die Slevogtstraße zwischen Diakonissenstraße und Ludwigstraße für den Verkehr gesperrt werden.