Die Künstlerin Ekaterina Kizilova stammt aus Kursk (Russland). Der Freundeskreis der Speyerer Partnerstadt hat die Schau im Geburtshaus des Malers Anselm Feuerbach initiiert.

21 Bilder schmücken die Wände des Feuerbachhauses. Eines davon hat der Verein Feuerbachhaus spontan erworben. Es zeigt das Geburtshaus Feuerbachs von seiner schönsten Seite, umgeben von blühenden Bäumen. Die Stimmung, die sich beim Betreten des Gartens regelmäßig einstellt, gibt die Künstlerin unmittelbar an den Betrachter weiter.

„Zwischen Gassen und Geschichte“

Der Ausstellungstitel „Zwischen Gassen und Geschichte“ weist bereits darauf hin, dass Kizilova direkt vor ihren Motiven gemalt hat. Die Bilder entstanden nach Angaben der Künstlerin unter dem Eindruck vieler Gespräche, die sie an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz mit Passanten ganz zufällig geführt hat. Ihre Arbeiten sind überwiegend speziell für ihre erste Ausstellung im Speyerer Feuerbachhaus entstanden.

In Kursk hat Kizilova Kunst und Grafik studiert, das Handwerk bei einem renommierten russischen Künstler gelernt. Vor vier Jahren ist für sie, Ehemann und Tochter Recklinghausen zur Wahlheimat geworden.

Kizilova malt in Öl auf Leinwand. Als russischer Impressionismus ist der Stil der Künstlerin bekannt geworden, Einflüsse der russischen Malschule werden in ihren überaus detailreichen Arbeiten sichtbar.

Die Bilder zu betrachten ist ein Fest

Der Betrachter sinkt ein in dichte Atmosphäre, Düsternis, Blumenpracht und die historische Architektur Speyers. Der Dom, die Kirchen, Brücken, das alte Stadttor sind Motive, die Kizilova bei Aufenthalten in der Domstadt gemalt hat und in der Ausstellung zeigt.

In der Adventsausstellung im vergangenen Jahr im Historischen Rathaus der Stadt hat die Künstlerin erstmals Bilder aus Speyer und ihrer Ursprungsheimat gezeigt. Im Feuerbachhaus wirken ihre Arbeiten noch intimer, nachhaltiger. Sie zu betrachten ist ein Fest.

Info

Die Ausstellung ist zu sehen vom 11. Juni bis 30. August im Feuerbachhaus, Allerheiligenstraße 9, Speyer. Geöffnet ist sie mittwochs bis samstags von 17 bis 22 Uhr, sonntags von 11.30 bis 16 Uhr. Eröffnung ist am Donnerstag, 11. Juni 19 Uhr. Begrüßung Klaus Steckmann, Einführung Roland Kern. Musik Vitali Bogdanovic (Gitarre).