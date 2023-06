Mit der Veranstaltung „Feuer und Flamme für Speyer“ am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, im Technik-Museum setzt die Feuerwehr Speyer die Feierlichkeiten zu ihrem 175-jährigen Bestehen fort. Nach einer Mitteilung des Museums werden Spaß, Action und Fachliches rund um Feuerwehr und Katastrophenschutz geboten. Zum Programm von „Feuer und Flamme für Speyer“ zählen an beiden Tagen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr eine Fachausstellung, eine Playmobil- sowie Oldtimer-Ausstellung, Spiel und Spaß mit der Jugendfeuerwehr und ein Gaudi-Wettkampf. Zur großen Blaulicht-Party mit der Pfälzer Kult-Band Grand Malör lädt die Speyerer Feuerwehr für Mittwoch, 7. Juni, in die Halle 101 ein. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Das Besondere an diesem Datum: Es ist der 175. Geburtstag der Feuerwehr in der Domstadt. Eintrittskarten sind zum Preis von 12,50 Euro bei Vorverkaufsstellen und in der Tourist-Info erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 15 Euro, Zutritt ab 16 Jahren. Weitere Infos gibt es im Netz unter www.feuerwehr-speyer.org.