In der Nacht auf Sonntag hat es in einem Wohnhaus in Hanhofen gebrannt. Es wurde so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass die Bewohner nicht in ihre Wohnung zurückkehren konnten.

Wie Stefan Zöller, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, der RHEINPFALZ berichtet, sei die Feuerwehr gegen 1.30 Uhr alarmiert worden. Das Feuer sei in dem Gebäude in der Straße An den Gewerbewiesen in einem Saunabereich im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Rauch sei aus den Fenstern und dem Dach aufgestiegen. Ein Trupp der Feuerwehr sei mit Atemschutzausrüstung ins Haus und habe den Brand dort erfolgreich bekämpfen können. Die vier Bewohner hätten beim Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude bereits verlassen gehabt. Sie seien unverletzt gewesen, mussten aber anderswo untergebracht werden, da das Haus derzeit nicht bewohnbar sei. Mehr als 20 Feuerwehrleute und drei Fahrzeuge sind laut Zöller im Einsatz gewesen. Wegen eines Jugendzeltlagers und einer Fachmesse sei die Feuerwehr am Wochenende personell ausgedünnt gewesen. Deshalb seien alle Wehren der Verbandsgemeinde alarmiert worden. Auch Polizei und Rettungsdienst seien vor Ort gewesen. Die Brandursache müsse nun durch die Polizei ermittelt werden. Gegen 4.15 Uhr war laut Wehrleiter der Einsatz beendet.