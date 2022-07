Bei dem Feuer, das in der Nacht von Freitag auf Samstag im 1. Obergeschoss des Alten Stadtsaals ausgebrochen war, ist ein Sachschaden von etwa 70.000 Euro entstanden. Über diese erste Schätzung hat die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage informiert. Rettungskräfte waren am Samstagmorgen gegen 3.50 Uhr alarmiert worden, der Brand habe nach Angaben der Feuerwehr aber schnell gelöscht werden können – auch deshalb, weil das Feuer im Treppenhaus des Kinder- und Jugend-Theaters im Alten Stadtsaal durch „Einrichtungen des vorbeugenden Brandschutzes“ an der Ausbreitung gehindert wurde. Die Frage nach der Brandursache ist nach wie vor ungeklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt.