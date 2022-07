Im Kinder- und Jugendtheater in der Kleinen Pfaffengasse in Speyer hat es in der Nacht auf Samstag gebrannt. Laut der Speyerer Feuerwehr wurde das Feuer im Treppenhaus des Theaters durch „Einrichtungen des vorbeugenden Brandschutzes“ an der Ausbreitung gehindert. Es sei lediglich Sachschaden entstanden, Menschen seien nicht verletzt worden. Laut Feuerwehr ist der Betrieb des Theaters nicht gefährdet.

Zur Brandursache und über die Höhe des Schadens konnte die Feuerwehr noch nichts sagen. Die Polizei ermittelt.