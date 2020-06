Auf dem Campingplatz „Auf der Au“ zwischen Waldsee und Altrip hat am Dienstag ein Wohnwagen mit Vorzelt gebrannt. Die genaue Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Es besteht jedoch der Verdacht, dass das Feuer von Unbekannten gelegt wurde. Durch den Brand entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.