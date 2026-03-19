Der Festplatz kann am Donnerstag, 26. März, nicht als Parkfläche genutzt werden. Wie die Stadt mitteilt, wird der Platz an diesem Tag gesperrt, um für die bevorstehende Frühjahrsmesse die Stellflächen der Schaustellerbetriebe aufzuzeichnen. Sobald die Markierungsarbeiten beendet sind, werde die Sperrung aufgehoben, schreibt die Verwaltung. Wetterbedingt könne es auch zu einer Verschiebung der Arbeiten auf Freitag, 27. März, kommen. Ab diesem Tag wird der Festplatz ohnehin für die Aufbauarbeiten der Schausteller gesperrt. Die Frühjahrsmesse selbst beginnt am Donnerstag, 2. April, und läuft bis einschließlich Sonntag, 19. April. Der Festplatz bleibt danach noch bis Dienstag, 21. April, gesperrt. Parkplatzsuchende werden in dieser Zeit laut Stadt über das Parkleitsystem zu den ausgewiesenen Besucherparkplätzen geführt.