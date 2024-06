Mit Transparenten auf Werbegerüsten macht unter anderem die Stadt am Festplatz auf Veranstaltungen in Speyer aufmerksam. Ein Gerüst dort ist jetzt durch Verkehrsunfall beschädigt worden, wie die Polizei mitteilt. Ein 27-jähriger Autofahrer habe es am Mittwoch gegen 22.15 Uhr teilweise aus der Verankerung gerissen. Er sei mit ihm kollidiert, weil er den Rückwärts- und Vorwärtsgang verwechselt habe. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 15.000 Euro. Das Auto sei so stark beschädigt worden, dass es nicht mehr fahrbereit war.