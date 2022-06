Der Wochenmarkt, der immer samstags auf dem Speyerer Festplatz stattfindet, wird wegen des Brezelfests auf den Königsplatz verlegt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Betroffen sind demnach die Markt-Samstage 2. Juli, 9. Juli und 16. Juli. An diesen Tagen werde der Markt auf den Königsplatz verlegt, der dann jeweils von 20 Uhr am Vorabend bis 15 Uhr am Markttag nicht als Parkplatz zur Verfügung stehen wird. „Um den Parkraum für die betreffenden Zeiten zu sperren, werden Haltverbote eingerichtet, welche auch die Kutschergasse, Schustergasse und Ludwigstraße betreffen“, heißt es von der Stadt. „Die mittels Beschilderung gesperrten Bereiche müssen uneingeschränkt freigehalten werden, um den reibungslosen Aufbau und Ablauf des Wochenmarktes zu gewährleisten.“ Das Brezelfest beginnt am Donnerstag, 7. Juli, und läuft bis einschließlich Dienstag, 12. Juli.