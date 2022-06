Das Brezelfest wirft seine Schatten voraus: Bevor das Speyerer Volksfest jedoch am Donnerstag, 7. Juli, auf dem Festplatz beginnen kann, muss der Parkplatz gesperrt werden. Laut einer Mitteilung der Stadt wird am Dienstag, 28. Juni, bereits mit der Einzeichnung der Stellflächen für die Schausteller auf dem Festplatz begonnen. Deshalb steht er an diesem Tag nicht mehr als Parkplatz zur Verfügung. „Die Sperrung wird nach Beendigung der Markierungsarbeiten im Laufe des Tages aufgehoben“, so die Stadt, die jedoch darauf hinweist, dass sich die Arbeiten wetterbedingt auch auf Mittwoch, 29. Juni, verschieben könnten. Parkplatzsuchende werden gebeten, auf den Parkplatz am Naturfreundehaus auszuweichen. Auch Inhaber und Inhaberinnen eines Monats- oder Jahresparkscheins können diesen demnach nutzen.