Wegen der Markierung der Stellflächen für die Frühjahrsmesse 2023 kann auf dem Festplatz am Montag nicht geparkt werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor. Nach dem Ende der Arbeiten sei die Fläche aber wieder freigegeben. Wetterbedingt könnten die Arbeiten aber auch auf Dienstag verschoben werden. Von Donnerstag, 30. März, bis einschließlich Mittwoch, 26. April, ist der Festplatz dann wegen des Auf- und Abbaus sowie der Frühjahrsmesse selbst als Parkplatz gesperrt. Die Messe läuft von Donnerstag, 6. April, bis Sonntag, 23. April.

Laut Stadt erhalten Parkplatzsuchende über das Parkleitsystem entsprechende Informationen und werden zu den ausgewiesenen Besucherparkplätzen geführt. Als solche stünden die Parkplätze am Naturfreundehaus, am Technik-Museum und am Bademaxx mit insgesamt über 2000 Stellflächen zur Verfügung. Personen, die einen Monats- oder Jahresparkschein besitzen, werden gebeten, auf den Parkplatz Naturfreundehaus auszuweichen.

Keine Fahrräder an der Kipfelsau abstellen

Für den Fahrradverkehr werde ein Zweiradparkplatz im westlichen Bereich des Festplatzes ausgewiesen. An der Klipfelsau sollen keine Fahrräder abgestellt werden, da die dortigen Treppenaufgänge als Notausgänge freizuhalten seien.