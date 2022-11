Die Polizei vermeldet einen Fahndungserfolg nach einem Handtaschendiebstahl am Mittwoch, 14.52 Uhr, auf dem Postplatz. Eine 60-jährige Fußgängerin sei dort plötzlich von hinten zu Boden gestoßen worden und habe von dem zunächst unbekannten Täter ihre Handtasche entrissen bekommen. „Der Täter flüchtete anschließend mit dem Raubgut im Wert von circa 700 Euro“, so die Beamten. Weit gekommen sei er nicht: Er sei in der Rützhaubstraße festgenommen worden, wo er anhand der Täterbeschreibung erkannt worden sei. Der 21-Jährige habe Teile des Raubguts mit sich geführt. Da gegen ihn bereits ein Haftbefehl in anderer Sache vorlag, sei er im Gefängnis gelandet. Die bestohlene Frau wurde laut Polizei bei dem Angriff leicht verletzt.