Die Polizei hat nach eigener Mitteilung in Speyer einer Bande den Garaus gemacht, die für mehrere Fälle der Betrugsmasche „Wasserschaden“ verantwortlich sein soll.

Der Zugriff erfolgte laut gemeinsamer Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Mannheim am Mittwoch in Speyer. Ein 46-jähriger Verdächtiger soll gegen 10.30 Uhr unter dem Vorwand, dass er Wasserleitungen aufgrund eines Rohrbruchs im Nachbarhaus überprüfen müsse, in das Haus einer Seniorin gelangt sein. Während die Frau durch den Mann abgelenkt wurde, soll ein weiterer, 51-jähriger Verdächtiger 500 Euro Bargeld und diverse Schmuckstücke entwendet haben.

Die beiden seien schon länger im Visier von Spezialisten für Raub- und Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg gewesen und direkt nach der Tat festgenommen worden. Eine 50-jährige mutmaßliche Komplizin sei an ihrer Wohnanschrift in Nordrhein-Westfalen ebenfalls verhaftet worden. Gerichte in Bielefeld und Mannheim hätten Haftbefehle gegen die drei Verdächtigen erlassen. Den Verdacht, dass sie für weitere Taten in Frage kommen, habe erhärtet, dass in der Wohnung der 50-Jährigen unter anderem große Mengen an Schmuckstücken, Münzen und Goldbarren sowie neuwertige Smartphones aufgefunden wurden.

Wie viele Taten das Trio insgesamt begangen hat, ist laut Polizei nun Gegenstand weiterer Entwicklungen. In der Mitteilung zum Ermittlungserfolg werden ihm zwei weitere Taten angelastet: am 20. April in Schwetzingen mit dem 46-Jährigen als angeblichem „Hausmeisterpraktikant“ und Beute im Gesamtwert von mehr als 8000 Euro sowie am 11. Mai in Mannheim mit der Wasserschaden-Masche und Beute im Wert von 2500 Euro. Betroffen gewesen sei die Wohnung eines Ehepaars, in der es bei der Flucht der Täter auch zu einer Rangelei gekommen sei.