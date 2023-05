Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Formidables Weihnachtsessen schon vor dem Fest: 150 Drei-Gang–Menüs hat die Küche der Restobar „Sux“ am Dienstag und Mittwoch an Bedürftige in Speyer ausgeliefert.

„Sux“-Küchenchef Manuel Lozana hatte mit seinem fünfköpfigen Team Karotten-Ingwer-Suppe, Schmorbraten vom Donnersberger Glanrind mit Rotkraut und Kartöffelchen