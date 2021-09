Das Festival Speyerer Gitarrensommer darf starten. Zum 25-jährigen Bestehen gibt es ein besonderes Programm im Alten Stadtsaal.

Den Auftakt am Sonntag, 12. September, macht das Gitarrenensemble der Musikschule der Stadt Speyer. Am Dienstag, 14. September, gestalten die Gitarristen Claus Boesser-Ferrari und Werner Goos zusammen mit Mani Neumeier am Schlagzeug den Abend. Mittwoch, 15. September, geht es weiter mit Gypsy-Jazz. Wawau Adler, Hono Winterstein und Joel Locher spielen Manouche vom Feinsten. Donnerstag, 16. September steht im Zeichen des Free Jazz. Die Band Underkarl hat Jazz-Solo-Improvisationen aus der Geschichte des Jazz in neue Kompositionen umgewandelt. Freitag, 17. September, kommt der gefeierte Flamenco-Star Rafael Cortés mit seinem Ensemble und Tänzern in die Domstadt nach Speyer.

Der Samstag, 18. September, gehört dem Gitarristen Christian Straube und seinem Ensemble. Er stellt seine neu CD „Gezeiten“ vor. Seine neuen Ideen für ausgefallene Besetzungen sprechen sich mittlerweile in der Musikwelt herum. Auch hier wagt er „ungehörtes“. Den Abschluss am Sonntag, 19. September, bilden Michael „Kosho“, Augustin Wiedemann und Johannes Erkes. Der Jazz/Soulgitarrist Kosho präsentiert mit dem klassischen Gitarristen Wiedemann und dem renommierten Bratscher Erkes ein höchst ungewöhnliches Programm. Musik des Renaissancekomponisten John Dowland trifft auf Instrumentalversionen von Schubert und Songs von Kosho.

Vorverkauf ist bei allen RHEINPFALZ-Vorverkaufsstellen, im Spei’rer Buchladen, 06232 72018, Tourist-Info Speyer, 06232 142392, Reservix, Reservierung 06232 290736, kulturing@web.de.