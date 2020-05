Am Pfingstsonntag, 31. Mai, wird die Reihe der musikalischen Abendandachten in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche fortgesetzt. Um 18 Uhr spielt Organist Wolfgang Werner auf dem Klavier Teile aus Piotr I. Tschaikowskys „Die Jahreszeiten“ op. 37b. Die Monate März und April werden sozusagen „nachgeholt“, im Zentrum steht der Monat Mai. Die Liturgie hält Prädikant Henri Franck. Ebenfalls am kommenden Sonntag um 10 Uhr findet in der Speyerer Gedächtniskirche ein musikalischer Festgottesdienst zu Pfingsten statt. Unter Leitung von Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald singt ein hochkarätiges Solistenquartett (Clara Steuerwald, Sopran, Nora Steuerwald, Alt, Daniel Schreiber, Tenor, und Magnus Piontek, Bass) Motetten von Felix Mendelssohn und Charles Villiers Stanford, die Orgel spielt Robert Sattelberger. Den Gottesdienst hält Pfarrerin Constanze Lotz, die Festpredigt hält Kirchenpräsident Christian Schad. Bei beiden Veranstaltungen gilt weiterhin die Maskenpflicht.