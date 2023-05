Das städtische „Fest der Kulturen“ findet am Sonntag, 7. Mai, 13 bis 17 Uhr, an einem neuen Standort statt: im Adenauerpark. Bei den vier früheren Auflagen war der nahe St.-Guido-Stifts-Platz die Veranstaltungsstätte gewesen. Unter dem Motto „Vielfalt tut gut“ präsentieren sich laut Stadt zahlreiche Speyerer Initiativen mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln. Dazu gehören auch Vereine sowie die Burgfeld-Schulmanufaktur und die Freundeskreise der Partnerstädte Chartres, Chichester, Gniezno und Ravenna. Als Verpflegung steht „landestypisches Fingerfood aus Europa, Afrika und dem Orient“ auf der Karte. Zum Mitmachen wird das Rasenspiel Krocket angeboten. Musikalische Beiträge und Lesungen sollen den Platz vor der Gotischen Kapelle in eine Freiluftbühne verwandeln: Im Anschluss an die Eröffnung durch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) werden laut Ankündigung unter anderem der Chor der Synagoge, der französisch-deutsche Singkreis Les Chansonettes, die BlueBirdBigBand sowie Sabrina Albers mit ihrem Programm „Frauenstimmen“ auftreten. Der Eintritt kostenfrei. Näheres im Netz: www.speyer.de/fest-der-kulturen.