Die Stadtwerke Speyer (SWS) treiben den Ausbau ihres Fernwärmenetzes voran. Bereits Anfang des Jahres ging es damit in Gilgen- und Hilgardstraße weiter. Ab Montag, 20. April, werden nach Auskunft einer Sprecherin der SWS in der Wormser Straße im Bereich zwischen dem Amtsgericht (Hausnummer 41) und dem denkmalgeschützten Gebäudekomplex mit der Nummer 46 „100 Meter Hauptleitungen und mindestens ein Hausanschluss in die Erde gebracht“. Zur Vorbereitung der Tiefbauarbeiten im Gehweg und Parkstreifen der Wormser Straße wurden schon in der Woche nach Ostern verschiedene Markierungen auf dem Boden aufgebracht; diese zeigen die bereits „vorhandene Infrastruktur im Untergrund“ an. Der Hausanschluss sei für das Anwesen Nummer 46 bestimmt, wo derzeit zehn Eigentumswohnungen und fünf Townhäuser entstehen, und „quert die Wormser Straße“, teilt die Sprecherin mit. Die Installation von weiteren Anschlüssen auf der Strecke sei möglich. Wie üblich begleite die Landesarchäologie die Arbeiten; deren Mitarbeiter würden die sogenannten Suchfelder zuerst öffnen, „um das Potenzial einschätzen zu können“. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt acht bis zehn Wochen. Der Bereich zwischen Hagedornsgasse und Luzerngasse werde in der Zeit für den Verkehr bis 7,5 Tonnen gesperrt. Die Umleitung verläuft über die Hagedorns- und Kleine Greifengasse. Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen werden an der Baustelle vorbeigeleitet, heißt es.