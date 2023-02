Die Stadtwerke Speyer (SWS) prüfen derzeit, ob die beiden Wohnquartiere „Maulbronner Hof“ in der Altstadt und „Christian-Eberle-Straße“ ans bereits 21 Kilometer lange Fernwärmenetz der Stadt angeschlossen werden können. Dazu sind seit Montag in den beiden Gebieten Mitarbeiter der Mannheimer MVV Regioplan GmbH im Auftrag der SWS unterwegs, um sich ein Bild über die vorhandene Infrastruktur zu machen, unter anderem zum Sanierungsstand der Gebäude, zu Bauweisen, zu Freiflächen sowie zu Plätzen für dezentrale Erzeugungsanlagen. Dafür würden auch Fotos gemacht, so die SWS. Ziel sei es herauszufinden, ob der Anschluss an die Fernwärme ökonomisch sinnvoll sei oder ob alternativ dezentrale Lösungen wie Biomasse, Solarthermie oder Wärmepumpen zum Zuge kommen könnten, so die SWS.