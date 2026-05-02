Nächster Abschnitt bei den Fernwärme-Baustellen im Speyerer Süden. Ein Teil wandert von der Hilgardstraße in die St.-German-Straße. „Am Montag, 4. Mai, wird die Hilgardstraße wieder für den Verkehr freigegeben, so dass die Martin-Greif-Straße darüber erreichbar ist“, teilen die für das Projekt zuständigen Stadtwerke mit. Die St.-German-Straße werde im gleichen Zuge von der Hilgardstraße bis zur Einmündung Zeppelinstraße für sechs bis acht Wochen voll gesperrt. Auf Höhe Zeppelinstraße verschwenke die Trassenführung der Fernwärme über das „Lindenplätzchen“ zur Lindenstraße. Eine weitere Sperrung wegen Fernwärme-Arbeiten betrifft derzeit den Bartholomäus-Weltz-Platz.