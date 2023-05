Speyers wichtigste Nord-Süd-Achse wird ab nächste Woche – und dann einen Großteil des Sommers hindurch – in eine Fahrtrichtung gesperrt. Am Dienstag, 9. Mai, beginnt der Fernwärme-Ausbau der Stadtwerke (SWS) in der Wormser Landstraße zwischen den Einmündungen Mausbergweg und Otto-Heß-Straße. In einem weiteren Bauabschnitt ist dem Versorgungsunternehmen zufolge dann auch der angrenzende Bereich bis zum Rabensteinerweg betroffen. Die Wormser Landstraße werde halbseitig gesperrt und sei dann für voraussichtlich 14 Wochen nur stadteinwärts befahrbar. „Weiträumige Umleitungen für den Durchgangsverkehr werden eingerichtet“, so die SWS. Die Zufahrt aus der Viehtriftstraße sei gewährleistet, und die dortige Ampelanlage werde im Zuge der Arbeiten ausgetauscht. Während der zweiten Etappe würden auch Kanalhausanschlüsse erneuert.